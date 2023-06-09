Ankara-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı
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Ankara-Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ile Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı. D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Ulaşım Zonguldak yönüne kontrollü sağlanırken, Ankara istikametine ise trafik Gökçesu beldesi üzerinden veriliyor.
Ankara- Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ile Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı.
D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Toprak kaymasının zaman zaman devam etmesi nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik ve araç güvenliği gerekçesiyle sürücülerin geçişine izin verilmiyor.
Ulaşım Zonguldak yönüne kontrollü sağlanırken, Ankara istikametine ise trafik Gökçesu beldesi üzerinden veriliyor.
Karayolları ekiplerinin yolun açılması için çalışma başlatacağı öğrenildi.