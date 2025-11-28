Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Kariyer Günleri Etkinliği

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince "Kariyer Günleri" etkinliği organize edildi.

Üniversitenin, Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki Çubuk Yerleşkesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Tutar, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Cizreli, akademisyen-yazar Tarkan Zengin ve öğrenciler katıldı.

Demirbaş, mezuniyet öncesi yaşanan kaygının her bireyin hayatında ortak olduğunu belirterek, "Siyasetçi, sanayici, eğitmen, hangi işi yaparsanız yapın önce iyi insan olun. Topluma faydalı olmak en önemli husustur." dedi.

Üniversitenin ilçeye değer katmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Demirbaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Tutar ise gençlerin meslekleri tanıması için daha fazla yaşam deneyimine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Cizreli de kariyerin yalnızca piyasa beklentilerini karşılamaktan ibaret olmadığının altını çizdi.

Öğrencilerin kariyer kaygısının doğal olduğunu belirten akademisyen-yazar Tarkan Zengin ise "Hepimiz sizin yaşlarınızdayken aynı endişeleri taşıyorduk. Kariyer, sadece teknik beceri kazanmak değil, insanın kendi karakterini inşa etmesidir." dedi.

Program, konuşmacıların öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.