Haberler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Kariyer Günleri Etkinliği

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Kariyer Günleri Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çubuk ilçesinde düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliğinde, mezuniyet öncesi kaygılar ve kariyerin önemi konuşuldu. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, iyi insan olmanın önemine vurgu yaptı. Üniversite yetkilileri ve akademisyenler, gençlerin kariyer süreçlerine dair bilgi ve deneyim paylaştı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince "Kariyer Günleri" etkinliği organize edildi.

Üniversitenin, Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki Çubuk Yerleşkesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Tutar, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Cizreli, akademisyen-yazar Tarkan Zengin ve öğrenciler katıldı.

Demirbaş, mezuniyet öncesi yaşanan kaygının her bireyin hayatında ortak olduğunu belirterek, "Siyasetçi, sanayici, eğitmen, hangi işi yaparsanız yapın önce iyi insan olun. Topluma faydalı olmak en önemli husustur." dedi.

Üniversitenin ilçeye değer katmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Demirbaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Tutar ise gençlerin meslekleri tanıması için daha fazla yaşam deneyimine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Cizreli de kariyerin yalnızca piyasa beklentilerini karşılamaktan ibaret olmadığının altını çizdi.

Öğrencilerin kariyer kaygısının doğal olduğunu belirten akademisyen-yazar Tarkan Zengin ise "Hepimiz sizin yaşlarınızdayken aynı endişeleri taşıyorduk. Kariyer, sadece teknik beceri kazanmak değil, insanın kendi karakterini inşa etmesidir." dedi.

Program, konuşmacıların öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Papa'nın İstanbul'daki ayinde duygusal anları

Papa'nın kendini zor tuttuğu an! Ağlamamak için yutkunup durdu
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.