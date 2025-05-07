Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık Konferansı Düzenledi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve "Güçlü Yürekler Minik Kanatlar" ekibi işbirliğinde "Rotamız Gökyüzü Konferansı" düzenlendi.

Üniversitenin Esenboğa Külliyesi A Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, pilotaj eğitmeni Seher Ortatatlı ile pilotlar, havacılık deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Üniversitelilerin, havacılık ve pilotaj eğitimlerine yönelik bilgi edinme fırsatı bulduğu konferansta pilotlar, öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı.

Konferans öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Orçan, üniversite olarak önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Orçan, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, havalimanına en yakın üniversite. Bizim sivil havacılık bölümümüz var. Ayrıca uzay bilimleri fakültemiz var. Bu etkinlik, mezun olacak ve burada eğitim alan öğrenciler için çok anlamlı ve değerli oldu. Bu hafta itibarıyla da derslerimiz sona erecek. Bundan dolayı da bir heyecan yaşadılar. Tekrar tüm ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine birlikte hareket edeceğiz. Öğrencilerimizi daha kaliteli yetiştirmek adına bu etkinliklere devam edeceğiz."

Pilotaj eğitmeni Ortatatlı da "Güçlü Yürekler Minik Kanatlar" ekibi olarak hayata geçirdikleri faaliyetler hakkında bilgi vererek, "Sosyal sorumluluk projeleri nedir, pilot nasıl olunur, uçuş okullarındaki durumlar nedir? Dünyada da ülkemizde de havacılık büyük bir ivme kazanmaya başladı. Bunları konuşmak için burada bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.