Ankara Yenimahalle'de şantiyedeki yangında 5 işçi konteyneri kullanılamaz hale geldi

Ankara Yenimahalle'de şantiyedeki yangında 5 işçi konteyneri kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 10 konteynerden 5'i kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnönü Mahallesi'ndeki bir şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 konteynerden 5'i kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA