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Ankara Yenimahalle'de şantiyede çıkan yangında 5 işçi konteyneri kullanılamaz hale geldi

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Ankara Yenimahalle'de şantiyede çıkan yangında 5 işçi konteyneri kullanılamaz hale geldi
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Ankara Yenimahalle'deki şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 10 konteynerden 5'i kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında işçilerin mesaide olduğu belirtildi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın hasara neden oldu.

İnönü Mahallesi'ndeki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 konteynerden 5'i kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında işçilerin mesaide olduğu belirtildi.

Konteynerlerde zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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