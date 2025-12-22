Haberler

Ankara Yelken Kulübü, 25. Yıla Özel Balo Düzenledi


Ankara Yelken Kulübü, 25. yılını kutlamak amacıyla bir balo düzenledi. Gecede kulübün başarıları ve yelken kültürüne katkıları vurgulandı. Kulüp Başkanı Sermurat Küçükgül, tüm üyelere ve destekçilere teşekkür ederek gelecekteki organizasyonların müjdesini verdi.

(ANKARA) - Ankara Yelken Kulübü, 25. yıl dolayısıyla balo düzenledi. Ankara Yelken Kulübü Başkanı Sermurat Küçükgül, "Ankara Yelken Kulübü'nün hikayesini birlikte yazan tüm üyelerimize, dostlarımıza ve bu yolculuğa tanıklık eden basın mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara Yelken Kulübü, 25. yıl dolayısıyla balo düzenlediği baloda, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Ersan Başbuğ ve DJ Yusuf Can Karapınar, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

"Bozkırdan maviye uzanan bir yolculuk" temasıyla gerçekleştirilen gecede, Ankara Yelken Kulübü'nün 25 yıllık serüveni dev ekranlarda davetlilerle paylaşıldı, kulübün sportif başarıları, yelken kültürüne katkıları ve yıllar içinde oluşan güçlü dostluk bağları gece boyunca vurgulandı.

Ankara Yelken Kulübü Başkanı Sermurat Küçükgül, gecede yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"25 yıl önce rüzgarı arkamıza alarak çıktığımız bu yolculukta yalnızca yelken yapmadık; dostluklar kurduk, hayaller büyüttük ve deniz ruhunu Ankara'nın kalbine taşıdık. Bu gece, hem 25. yılımızı onurlandırdığımız hem de yeni yıla umutla yelken açtığımız çok özel bir buluşma oldu. Ankara Yelken Kulübü'nün hikayesini birlikte yazan tüm üyelerimize, dostlarımıza ve bu yolculuğa tanıklık eden basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Sizlerle paylaşmaktan büyük onur ve heyecan duyduğum bir bilgiyi daha paylaşmak isterim. Marmaris'te Astor ŞarJ Ankara Yelken 25. Yıl yarışından sonra Kulüp tarihimizde bir ilk olarak 14–23 Mart tarihleri arasında, TYF Yelken Ligi Optimist Türkiye Şampiyonası 2. Ayağı'na kulübümüz olarak İstanbul'da ev sahipliği yapacağız."

