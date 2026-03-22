Katar'daki Helikopter Kazasında ASELSAN Teknisyeni Şehit Oldu
Katar'da gerçekleşen helikopter kazasında ASELSAN teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman şehit oldu. Acı haber, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ailesine verildi. Kazada toplamda Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ve diğer ASELSAN teknisyeni İsmail Enes Can da hayatını kaybetti. Kahraman'ın ailesi ve yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, evlerine Türk bayrakları asıldı.
Katar- Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu. Şehitlerden ASELSAN Teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman'ın şehadet haberi, Çankaya ilçesi Umut Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehit yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesinin oturduğu binaya ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları, eve gelerek aileye taziyede bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı