Ankara Valisi Vasip Şahin, Odtü Camii'nde Öğrencilerle İftar Yaptı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ramazan ayında ODTÜ Camii'nde öğrenciler ve üniversite personeli ile iftar sofrasında buluştu. Vali Şahin, iftar sonrasında öğrencilere tecrübelerini paylaştı.

(ANKARA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, ODTÜ Camii'nde öğrenciler ve üniversite personeli ile iftar sofrada buluştu. Vali Şahin'e ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de refakat etti.

Ankara Valiliği'nden yapılan paylaşımda, "Vali Vasip Şahin bu akşam iftarda; gönüllülerin desteğiyle organize edilen ve Ramazan ayı süresince her akşam iftar sofraları kurulan ODTÜ Camii'nde öğrenciler ve üniversite personeli ile aynı sofrada buluştu. Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde birlik ve kardeşlik ruhuyla bir araya gelinen iftar sofrasında ve iftar sonrasında Vali Şahin öğrencilerimizle sohbet ederek tecrübe paylaşımında bulundu. Bu anlamlı iftar buluşmasında Vali Şahin'e ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de refakat etti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
