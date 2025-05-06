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Ankara Valisi: Vakıf Kültürü Tarihi ve Kültürel Mirasın Temeli

Ankara Valisi: Vakıf Kültürü Tarihi ve Kültürel Mirasın Temeli
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Vakıflar Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Selçuklu döneminden Cumhuriyet'e uzanan süreçte inşa edilen cami, han, çeşme ve sosyal tesislerin, başkentin tarihi ve kültürel dokusundaki önemine dikkat çekti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Selçuklu döneminden Cumhuriyet'e uzanan süreçte, vakıf kurumları aracılığıyla inşa edilen camiler, hanlar, çeşmeler, medreseler ve çeşitli sosyal tesislerin, bugün de başkentin tarihi ve kültürel dokusunu şekillendiren temel unsurlar arasında yer aldığını bildirdi.

Şahin, Vakıflar Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vakıfların, milletin yüzyıllar boyunca inşa ettiği dayanışma ve yardımlaşma kültürünün en güçlü kurumlarından biri olduğunu aktardı.

Şahin, Vakıflar Haftası nedeniyle köklü müesseselerin toplumsal hayata kattığı değeri bir kez daha hatırlattıklarını ve geçmişten günümüze taşınan kutlu mirası geleceğe taşımanın önemini hep birlikte idrak ettiklerini belirtti.

Ankara'nın, köklü geçmişi ve zengin kültürel mirasıyla vakıf kültürünü yaşatan, tarihine sahip çıkan önemli şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Şahin, "Selçuklu döneminden Cumhuriyet'e uzanan süreçte, vakıf kurumları aracılığıyla inşa edilen camiler, hanlar, çeşmeler, medreseler ve çeşitli sosyal tesisler, bugün de başkentimizin tarihi ve kültürel dokusunu şekillendiren temel unsurlar arasında yer almaktadır. Bu eserler sadece mimari anlamda değil, aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma ve toplumsal sorumluluk gibi değerlerin yaşatılmasında da büyük rol oynamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Vakıflar Haftasının, bu köklü geleneği hatırlamak ve yaşatmak açısından büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze uzanan vakıf kültürünün önemini vurgulamak, bu kültürün maddi ve manevi mirasını gelecek nesillere aktarmak için önemli bir fırsattır. Vakıflar aracılığıyla tarihi ve kültürel değerleri yaşatmakta büyük rol oynayan tüm kurumlarımızın Vakıflar Haftasını kutluyor, bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
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