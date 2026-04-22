Ankara Valisi Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, milletin milli birlik, inanç ve büyük imanla tarih sahnesinde müstesna bir dönüm noktasına ulaştığı, yeni Türk Devleti'nin kuruluş yolculuğuna çıkılan 23 Nisan'ın 106. yıl dönümünün gurur ve coşku içerisinde idrak edildiğini belirtti.

23 Nisan'ın milli iradenin tecelli ettiği ve devletin güçlü temeller üzerine inşa edildiği önemli bir başlangıç olduğunu ifade eden Şahin, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, milletin istiklal ve istikbal mücadelesinin en önemli dayanağı olduğunu kaydetti.

Şahin, birlik ve beraberlik ruhuyla yürütülen bu kutlu sürecin bugün sahip olunan güçlü devlet yapısının temelini oluşturduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı bayram, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın taşıdığı değerin, umudun ve sorumluluğun en güzel ifadesidir. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, çalışkan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri, güçlü yarınların inşasında en önemli güvencemizdir. Bu vesileyle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
