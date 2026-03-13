Ankara Valisi Şahin'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, insan hayatını merkeze alan sağlık hizmetlerinin, güçlü bir toplumun temel dayanaklarından olduğunu belirtti.

Bu görevin bilgiyle, sabırla ve büyük bir fedakarlıkla yerine getirildiğine değinen Şahin, sağlık çalışanlarının "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." anlayışıyla fedakarca görev yaptığını vurguladı.

Şahin, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının toplum sağlığının korunmasında vazgeçilmez bir sorumluluk üstlendiğini, gösterdikleri gayretin toplumun geleceğinin teminatı olduğunu ifade etti.

Ankara'nın sağlık alanındaki güçlü altyapısıyla Türkiye'nin öncü şehirlerinden olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Sağlık altyapısına yapılan önemli yatırımlar ile gelişen teknolojik imkanlarla güçlenen sağlık tesislerimiz ve alanında uzman kadrolarımız sayesinde vatandaşlarımıza daha etkin, daha erişilebilir ve daha kaliteli sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Bu başarıda en büyük pay, mesleğini büyük bir inanç ve sorumluluk bilinciyle icra eden sağlık çalışanlarımıza aittir. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, Tıp Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum."