Ankara Valisi'nden 15 Temmuz mesajı

Ankara Valisi Yakup Canbolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canbolat, mesajında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün milletin bağımsızlığına, demokrasisine, milli iradesine ve devletin bekasına kararlılıkla sahip çıktığı, tarihin en anlamlı dönüm noktalarından biri olarak hafızalardaki yerini muhafaza ettiğini belirtti.

Ülkeyi hedef alan hain darbe girişiminin, aziz milletin sarsılmaz iradesi, devletin kararlı duruşu ve güvenlik güçlerinin fedakarlığı sayesinde bertaraf edildiğini anımsatan Canbolat, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletin vatan sevgisini, demokrasiye olan bağlılığını ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya örnek olacak şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

O gece sergilenen bu milli şuurun milletin tarih boyunca en zor zamanlarda dahi gösterdiği güçlü duruşun en anlamlı göstergelerinden biri olduğunun altını çizen Canbolat, demokrasinin, millet iradesinin en güçlü tezahürü olduğunu kaydetti.

Canbolat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu bilinçle hareket eden aziz milletimiz, geçmişten aldığı güç ve kadim devlet geleneğinden beslenen dayanışma ruhuyla, her türlü tehdide karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek ülkemizin geleceğine sahip çıkmıştır. Bu asil duruş, tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da en büyük gücümüz olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin fedakarlıklarını daima hatırlamak ve ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımak ortak görevimizdir. Bu anlamlı günün birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olması temennisiyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, milli iradeye, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkan aziz milletimizi saygı ile selamlıyorum."