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Ankara Valiliği'nden Zirai Don Uyarısı

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Ankara Valiliği, il genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif zirai don riskinin devam ettiğini ve üreticilerin tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Ankara Valiliği, il genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif olmak üzere zirai don riskinin devam etmesi nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara il genelinde bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde hafif olmak üzere zirai don riski devam etmesinden dolayı başta üreticiler olmak üzere ilgili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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