Ankara Valiliği, evsiz 293 kişiyi anlaşmalı otellerde barındırıyor

ANKARA Valiliği, 2010 yılından bu yana yürütülen 'Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi' kapsamında bu yıl kış aylarında evsiz 293 kişiyi anlaşmalı otellerde barındırıyor.

Ankara Valiliği koordinesinde yürütülen 'Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi', 2025-2026 kış dönemi için 1 Kasım itibarıyla başladı. Halihazırda 293 kişi projeden faydalanıyor. Ankara Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, proje kapsamında hizmet veren otelde açıklama yaptı. Gültekin, "Proje kapsamında Ankara'da kış sezonu boyunca dışarıda hiç kimsenin kalmamasını hedefliyoruz. Metruk alanlar, şehirlerarası terminal binaları, parklar gibi alanları sürekli tarayarak buralarda kalmak zorunda kalan kimsesiz, evsiz vatandaşlarımızın barınma, beslenme, kişisel bakım ve bir takım temizlik ihtiyaçlarını karşıladığımız bir proje olarak uyguluyoruz projemizi. 2010 yılında bu yana kesintisiz olarak uyguluyoruz. Bu proje kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelimiz ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız çalışıyor. Her gün vakfımızın 3 personeli şehirlerarası terminal de dahil olmak üzere bu alanları tarıyor. İhbarlar ve bu tarama sonucu gibi yöntemlerle tespit ettiğimiz vatandaşlarımızı, bu ortamlardan daha sağlıklı geçici barınma mekanlarımıza almaya çalışıyoruz" dedi.

'GÖNÜLLÜ OLARAK BURAYA ALIYORUZ'

Vali Yardımcısı Gültekin, şehirlerarası terminalin sürekli tarandığını belirterek, "En son ayın 17'sinde 3 personelimizle ve oradaki güvenlik personeliyle alanı tamamen taradık. Orada barınmak isteyen vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıyoruz. Onlardan bu ayın 17'sinde 5 vatandaşımızı ikna ederek geçici barınma mekanlarımıza getirdik. 'İkna ederek' diyorum; çünkü gelmek istemeyen de olabiliyor. Gönüllü olarak buraya alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SAYILAR O ORANDA DEĞİL'

Ankara'da çok sayıda emekli vatandaşın düşük fiyatlı otellerde zor şartlarda yaşadığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar olduğunu söyleyen Gültekin, "Biz Ulus bölgesinde 60'ın üzerindeki oteli taradık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personelimiz tarafından. Evet, o otellerde barınan vatandaşlarımız var ama sayılar o oranda değil. Gönüllü olarak kalıyorlar ve biz elimizdeki tüm kamu imkanlarını bu vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz" dedi.

'Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi' için 4 otel ile anlaştıklarını aktaran Gültekin, "Ayrıca kamu tesislerimizi de kullanacağız, eğer ilave talep ve tespit olur ise. Şimdilik bu 4 otel ihtiyacımızı karşılıyor" açıklamasında bulundu.

Projeden yararlanan vatandaşlar ise hizmetten memnun olduklarını söyledi.