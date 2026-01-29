Haberler

Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Güncelleme:
Ankara Valiliği, yarın bölge genelinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ağaç devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine dikkat çekildi.

ANKARA Valiliği, yarın il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; rüzgarın, yarın (30.01.2026 Cuma) Ankara il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-60 kilometre/saat, yükseklerde 60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
