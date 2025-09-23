Ankara Üniversitesi 2025-2026 Yılına Bilim Ateşiyle Başladı

Ankara Üniversitesi 2025-2026 akademik yılının açılışı "bilim ateşi yakma" töreniyle başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılı açılışının sembolü haline gelen "bilim ateşi", akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı törenle yakıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda "Üniversite Yaşamına Uyum Programı" kapsamında gerçekleştirilen "Bilim Ateşi Yakma Töreni"nde yaptığı konuşmada, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının herkes için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Bugün, Cumhuriyetin ilk üniversitesi, devletin fikir mutfağı olan Ankara Üniversitesinin büyük ailesi olarak bir kez daha bilim ateşini yakmanın heyecanını, onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Ünüvar, bu ateşin geçmişten geleceğe taşınan bir emanet ve yol haritası olduğunu ifade etti.

Üniversitenin tarihine ilişkin bilgi veren Ünüvar, "Bugün burada bilim ateşimizi yakarken, yalnızca akademik başarıları değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini, vicdani sorumluluklarımızı da dile getiriyoruz. Bunu köklü bir üniversite olarak dile getirmek mecburiyetinde de olduğumuzu hissediyor, yaşıyor ve ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bütün dünyanın Ukrayna-Rusya Savaşı'nın durmasını arzu ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu savaşın durması için aracılık yapma noktasında aktif rol oynadığını vurgulayan Ünüvar, İsrail'in iki yıldır Gazze'de çoğunluğunu bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu masum sivilleri hedef alarak, hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın saldırılar gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

"Bugün burada bulunmak geleceğe dair verdiğimiz bir söz anlamına geliyor"

Prof. Dr. Ünüvar, Ankara Üniversitesinin ülkenin geleceğine yön veren bir okul olduğunu belirtti.

Üniversiteden mezun olanların sorumluluk ve gurur vesilesi olduklarını aktaran Ünüvar, "Bugünden itibaren sadece bir öğrenci değil, köklü bir geleneğin temsilcisi ve geleceğin öncü bilim insanları, yöneticileri, sanatçıları, girişimcileri ve diplomatları olacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapmak için üniversite olarak bilimde öncü olacaklarını ifade eden Ünüvar, şunları kaydetti:

"Bugün burada bulunmak, esasında geleceğe dair verdiğimiz bir söz anlamına da geliyor. Onun için hep beraber bilim ateşini yaktıktan sonra da bu gayretle çalışacağız ve karanlığa karşı ışığı, umutsuzluğa karşı umudu, bilgisizliğe karşı bilgeliği temsil etme noktasında kamuoyuna da bir söz vermiş olacağız. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından Ünüvar ile her fakülte ve meslek yüksekokulundan gelen birer öğrenci "bilim ateşi"ni yaktı.

Törenin ardından Ünüvar, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.