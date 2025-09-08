Ankara Üniversitesi Nallıhan MYO'ya Yeni Programlar Açıldı

Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Ayhan Aydın, Yenilenebilir Enerji Teknikerliği ile Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Programlarının açıldığını belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Nallıhan Meslek Yüksek Okulu'nun 2011 yılında Bilgisayar Programcılığı ve Elektronik Teknolojisi Bölümü ile eğitim verdiğini hatırlattı.

Yeni dönemde ise Yenilenebilir Enerji Teknikerliği ile Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Programlarının açıldığını belirten Aydın, şu bilgileri paylaştı:

"Ankara Üniversitesi olarak en yüksek puanlar ile bu bölümlere öğrenci aldık. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler hemen iş hayatına atılabilecekler. Ankara Üniversitesi senatosu izni ve rektörlüğün onayı ile çabalarımız sonucunda bu bölümleri Nallıhan'ımıza kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Bu anlamda bize destek veren Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı sayın Ertunç Güngör, Nallıhan AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal, Nallıhan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ferhat Efe'ye teşekkür ediyorum."

Aydın, meslek yüksekokulunda bu yıl 280 öğrenciye eğitim verileceğini kaydetti.