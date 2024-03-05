Ankara Üniversitesi Hamsi Festivali'nde Öğrenciler ve Akademisyenler Eğlendi

Ankara Üniversitesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Hamsi Festivali'nde (HAMSİFEST) öğrenciler ve akademisyenler hamsiye ve eğlenceye doydu.

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Beşevler Kampüsü'ndeki Güneş Meydanı'nda düzenlenen festivale öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da festivalde mangalın başına geçerek, hamsi pişirdi ve öğrencilere ekmek arası hamsi dağıttı.

Alanda kurulan stantları da gezen Ünüvar, öğrencilerle çimlerin üzerinde oturup sohbet etti.

Etkinlikte ekmek arası hamsilerini yiyen öğrenciler, akşam saatlerine kadar çeşitli performanslar ve şarkılar eşliğinde eğlendi.

Rektör Ünüvar, yaptığı açıklamada, iki yıl önce düzenledikleri HAMSİFEST'in ardından öğrencilerden çok olumlu geri bildirimler aldıklarını, ancak deprem felaketi nedeniyle geçen yıl festivali yapamadıklarını ifade etti.

Öğrenciler mutlu oldukça kendilerinin de mutlu olduklarını belirten Ünüvar, "İki sene önce 1 ton hamsi ikram etmiştik, bu sene 1,5 ton hamsi ikram ediyoruz." dedi.

Festivalde üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gruplarca şiir ve müzik dinletileri sunuldu, halk oyunları oynandı.