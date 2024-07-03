Üye Girişi
Haberler

Ankara Üniversitesi 2023-2024 Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı mezunları, düzenlenen törenle yeni hayatlarına adım attı. Törene üniversite yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Törenin sonunda öğrenciler, mezuniyet sembolü olarak güvercinleri uçurdu ve keplerini attı.

Ankara Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı mezunları yeni hayatlarına düzenlenen törenle adım attı.

Beşevler Kampüsü'ndeki mezuniyet törenine Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törene piyano ve yan flüt dinletisi ile başlandı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünüvar törende yaptığı konuşmada, "Sevgili velilerimiz; emanetinizi, emanetimiz olarak gördük. Hamdolsun, bugün birbirinden güzide yüksekokul ve fakültelerimizden on binin üzerinde mezunumuzu görmenin gururunu yaşıyoruz. Burada mezun ettiğimiz çocuklarımız en az Merih Demiral kadar gayretli en az Mert Günok kadar dikkatli olacaklar." dedi.

Törende birinci olan fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencilerine plaket ve diplomaları verildi.

Öğrenciler törenin sonunda, Ankara Üniversitesinin mezuniyet töreni sembolü olarak, ellerindeki güvercinleri uçurduktan sonra, keplerini attılar.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Üniversitesi Eğitim Güncel Haberler

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

 Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

Bakmadan Geçme

Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlım Tatlım filmi ne zaman, nerede çekildi? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şark Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? 3-4 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Yanlış Anlama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yanlış Anlama filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Los Angelas'ta Gizli Görev filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Los Angelas'ta Gizli Görev filmi ne zaman, nerede çekildi? Falda denizatı görmek ne anlama gelir? Kahve falında denizatı şeklinin çıkması ne demek? Kahve falında denizatı çıkması aşk hayatını ne yönde etkiler? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tenet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tenet filmi ne zaman, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sevginin Gücü filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Deliler Fatih'in Fermanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliler Fatih'in Fermanı filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title