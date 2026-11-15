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Ankara trafik ekipleri AŞTİ'de kış lastiği denetiminde 6 bin lira ceza kesti

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Ankara trafik ekipleri AŞTİ'de kış lastiği denetiminde 6 bin lira ceza kesti
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Ankara Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, AŞTİ'de yolcu otobüslerine yönelik kış lastiği denetimi yaptı; evrakları kontrol edip lastik diş derinliğini ölçtü. Diş derinliği 4 milimetreden düşük araçlara 6 bin lira ceza uygulandı, kış lastiği zorunluluğu 15 Nisan 2027'de sona erecek.

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), otobüslere yönelik zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluğunun başlamasıyla AŞTİ Güvenlik Kontrol Merkezinde denetim yaptı.

Polis ekipleri, yolcu otobüslerinin evraklarını kontrol etti, lastiklerin uygunluğunu ölçtü.

Lastik diş derinliği 4 milimetreden düşük olan araçlara Karayolları Trafik Kanunu gereğince 6 bin lira ceza uygulandı.

Aracındaki kış lastiğinin belirlenen şartları sağlamadığı gerekçesiyle ceza uygulanan otobüs şoförü İbrahim Göçer, denetimlerin uygun şekilde yapıldığını söyleyerek polis ekiplerine teşekkür etti.

Kış lastiği takma zorunluluğu 15 Nisan 2027'de sona erecek.

Kaynak: AA
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