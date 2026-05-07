Ankara Tespih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Fuarı açıldı

Ankara Tespih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Fuarı meraklılarıyla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Ankara Kent Konseyinin desteğiyle düzenlenen fuarda, tespihler, antika eserler ve doğal taşlardan hazırlanan ürünler sergilendi.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen fuarda, "dünyanın en küçük tespihi" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulan özel yapım tespih de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Eserler arasında her bir tanesine sure yazılarak tamamında Kur'an-ı Kerim'in yer aldığı tespih de dikkati çekti.

Fuarda ayrıca, kutsal emanetlerin yer aldığı özel sergi yer aldı.

El işçiliğiyle hazırlanan koleksiyon parçalarının bulunduğu fuarda, farklı dönemlere ait antika eserler ile doğal taşlardan yapılan ürünler sanat ve koleksiyon meraklılarının beğenisine sunuldu.

Fuar, 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.