Ankara'da üniversitede yangın önleme sisteminde sızıntı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında yangın önleme sisteminde duman ve gaz sızıntısı meydana geldi. Sistemin kendiliğinden devreye girmesi sonucu açığa çıkan gazdan 6 kişi etkilendi.

  • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yerleşke binasında yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesi sonucu söndürme gazı sızdı.
  • Sızan söndürme gazından 5 öğrenci ve 1 teknik personel olmak üzere 6 kişi etkilendi.
  • İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısı bulunmadığı tespit edildi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) yerleşke binasında yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesi sonucu açığa çıkan gazdan 6 kişi etkilendi.

PATLAMA İHBARI YAPILDI

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNDE SIZINTI

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.

İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi.

6 KİŞİ GAZDAN ETKİLENDİ

Sızan söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
