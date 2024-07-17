Ankara-Sivas YHT Hattında Güvenlik Sorunları İddiası

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, genel seçim öncesinde açılan Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattında (YHT) "güvenlik ve altyapı sorunlarının" olduğunu ifade ederek, daha önceki önergelerine "hatta sorun yok" yanıtını veren bakanlığı eleştirdi. Karasu, "Önergemize yalan bilgi vermekten, yanlış bilgi vermekten utamıyor musunuz? İnsanların canını nasıl tehlikeye attığınızın farkında mısınız" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ankara-Sivas YHT hattında güvenlik sorunları olduğunu, TCDD'nin açılışının üzerinden geçen 14 ayda toprak kaymalarının yaşandığı tren hattında "İklim değişikliğine bağlı altyapı iyileştirmesi işi" için 3,4 milyar TL'lik ihale yaptığını hatırlattı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hattın hem depremlere, hem iklim değişikliğine her türlü doğa afetlerine karşı uygun olarak yapılması gerekiyordu. Siz bu hattı nasıl yaptığınızın farkında mısınız? İnsanların canını nasıl tehlikeye attığınızın farkında mısınız? Sayın Bakan, sayın yetkililer TCDD'nin sayın genel müdürü siz bizim soru önergelerimize yalan bilgi vermekten, yanlış bilgi vermekten utanmıyor musunuz? Şimdi bu ihaleyi niçin gerçekleştirdiniz, bu ihaleye neden ihtiyaç duydunuz? Çünkü hattın altyapısıyla ilgili ciddi sorunlar var. Bu hattın, bu altyapı sorunlarının hesabını kimden soracaksınız?"

Hattaki güvenlik sorunlarını gündeme taşıyan Karasu, şu soruları sordu:

"Daha önceki soru önergeme, aylar sonra 11 Ocak 2024 tarihinde verdiğiniz 'Emniyetli ve güvenli işletmeciliğe engel teşkil edecek herhangi bir eksiklik bulunmadığı' cevabınız ortada iken, aradan geçen 6 ayda bu hattın açıldığından bu yana iki kez rayların altının boşalmasına neden olan kayma meydana gelmesinin gerekçesi nedir? Bu kazalar dikkate alındığında hattın zemin etütlerine ilişkin en son ne zaman inceleme yapılmış 'iklim değişikliğine bağlı' sorun ve sorunlar tespiti ne zaman yapılmıştır?

Bakanlığınız, hattın projelendirilmesi ve yapımı aşamasında 'iklim değişikliğine bağlı' sorunları görememiş midir, yoksa göz ardı mı etmiştir?

Bakanlığınızın bu tutumu, Yüksek Hızlı Tren gibi önemli bir projede halkın can ve mal güvenliği açısından bir sorun oluşturmamış mıdır? Bu konuda bakanlığınızın yaptığı soruşturma veya idari işlem bulunmakta mıdır?

Söz konusu ihaleye çıkılması da dikkate alındığında, projenin yapımını üstlenen firma ya da firmalara bir yaptırım uygulanacak mıdır?

Projenin ön kabul ve kesin kabul yapılması aşamalarında yetkili olan kişi ya da kişiler hakkında bir işlem başlatılacak mıdır?"