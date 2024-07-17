Üye Girişi
Haberler

Ankara-Sivas YHT Hattında Güvenlik Sorunları İddiası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ankara-Sivas YHT hattında güvenlik ve altyapı sorunları olduğunu ifade ederek, bakanlığı eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, genel seçim öncesinde açılan Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattında (YHT) "güvenlik ve altyapı sorunlarının" olduğunu ifade ederek, daha önceki önergelerine "hatta sorun yok" yanıtını veren bakanlığı eleştirdi. Karasu, "Önergemize yalan bilgi vermekten, yanlış bilgi vermekten utamıyor musunuz? İnsanların canını nasıl tehlikeye attığınızın farkında mısınız" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ankara-Sivas YHT hattında güvenlik sorunları olduğunu, TCDD'nin açılışının üzerinden geçen 14 ayda toprak kaymalarının yaşandığı tren hattında "İklim değişikliğine bağlı altyapı iyileştirmesi işi" için 3,4 milyar TL'lik ihale yaptığını hatırlattı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hattın hem depremlere, hem iklim değişikliğine her türlü doğa afetlerine karşı uygun olarak yapılması gerekiyordu. Siz bu hattı nasıl yaptığınızın farkında mısınız? İnsanların canını nasıl tehlikeye attığınızın farkında mısınız? Sayın Bakan, sayın yetkililer TCDD'nin sayın genel müdürü siz bizim soru önergelerimize yalan bilgi vermekten, yanlış bilgi vermekten utanmıyor musunuz? Şimdi bu ihaleyi niçin gerçekleştirdiniz, bu ihaleye neden ihtiyaç duydunuz? Çünkü hattın altyapısıyla ilgili ciddi sorunlar var. Bu hattın, bu altyapı sorunlarının hesabını kimden soracaksınız?"

Hattaki güvenlik sorunlarını gündeme taşıyan Karasu, şu soruları sordu:

"Daha önceki soru önergeme, aylar sonra 11 Ocak 2024 tarihinde verdiğiniz 'Emniyetli ve güvenli işletmeciliğe engel teşkil edecek herhangi bir eksiklik bulunmadığı' cevabınız ortada iken, aradan geçen 6 ayda bu hattın açıldığından bu yana iki kez rayların altının boşalmasına neden olan kayma meydana gelmesinin gerekçesi nedir? Bu kazalar dikkate alındığında hattın zemin etütlerine ilişkin en son ne zaman inceleme yapılmış 'iklim değişikliğine bağlı' sorun ve sorunlar tespiti ne zaman yapılmıştır?

Bakanlığınız, hattın projelendirilmesi ve yapımı aşamasında 'iklim değişikliğine bağlı' sorunları görememiş midir, yoksa göz ardı mı etmiştir?

Bakanlığınızın bu tutumu, Yüksek Hızlı Tren gibi önemli bir projede halkın can ve mal güvenliği açısından bir sorun oluşturmamış mıdır? Bu konuda bakanlığınızın yaptığı soruşturma veya idari işlem bulunmakta mıdır?

Söz konusu ihaleye çıkılması da dikkate alındığında, projenin yapımını üstlenen firma ya da firmalara bir yaptırım uygulanacak mıdır?

Projenin ön kabul ve kesin kabul yapılması aşamalarında yetkili olan kişi ya da kişiler hakkında bir işlem başlatılacak mıdır?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Ulaş Karasu Karasu Ankara Sivas Yht Ulaşım Güvenlik Politika Güncel Haberler

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

Bakmadan Geçme

Konut satışları Haziran ayında düştü mü? Haziran ayı konut satış istatistiği! CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? Mustafa Sarıgül montaj video olayı ne? Montaj nedir? Montaj nasıl yapılır? Rize'de en güzel gezilecek yerler! Rize'nin meşhur neyi var? Rize arabasız gezilir mi? Rize gezisi kaç gün sürer? Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak 2024? Memur emekli zam farkı ne kadar? Antalya'da nar suyuna 1200 TL alan esnaf! Olay ne, ne oldu? Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Özge Özacar'ın sevgilisi Oğuz Özmen kimdir, ne iş yapıyor? MASTERCHEF 17 TEMMUZ TANITIMI İZLE | MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu aldattı mı? Marmaris'te gezilecek yerler listesi! Marmaris'te tatile nereye gidilir, neler yapılır? Marmaris'in neyi meşhur? Yıldırım Yanılmaz öldü mü, neden öldü hastalığı ne? Yıldırım Yanılmaz kimdir, kaç yaşında öldü? Gaziantep'te gezilecek yerler listesi! Gaziantep'te nereye gidilir? Antep 1 günde gezilir mi? Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'in yeni transferi Mert Furkan Bayram kaç yaşında ve nereli? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekli? 2024 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? 17 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım

Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title