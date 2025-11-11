Ankara Sincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde bir iş yerinde O.Ü. ile Davut Ç. ve Y.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ü, tabancayla Davut Ç. ve Y.Z'ye ateş etti. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Davut Ç. iş yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Y.Z. ilk müdahalenin ardından Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinden kaçan O.Ü. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.