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Ankara Sincan'da 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Ankara Sincan'da zorla ırza geçme suçundan hakkında 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Adli işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Ankara'da hakkında 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, hakkında zorla ırza geçme suçundan 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari E.S, Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Yakalanan E.S, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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