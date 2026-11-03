Ankara Sincan'da 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ankara Sincan'da 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Sincan'da zorla ırza geçme suçundan hakkında 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Adli işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Ankara'da hakkında 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, hakkında zorla ırza geçme suçundan 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari E.S, Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Yakalanan E.S, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA