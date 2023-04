Ankara Şehir Hastanesi'nde Tedavi Gören Çocuklar İçin 23 Nisan Etkinliği: "Karşımıza Çıkan Her Engeli Aşabiliriz"

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenlendi. Hastanede tedavi gören Bıdak, "Karşımıza çıkan her engeli, her sorunu, her hastalığı atlatabiliriz. Yeter ki, yüzümüzden tebessüm hiç eksik olmasın. O gülen yüzünüz hiç solmasın. İçinizdeki umut hiç sönmesin" diye konuştu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hastanede tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenledi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Ankara Ukulele Topluluğu'nun çocuk şarkıları söylemesiyle devam etti. Hastanede fizik tedavi gören çocuklar, şiirler okudu.

"BU GÜZEL GÜNÜN YAŞADIĞIMIZ ACILARI UNUTTURMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, "Bu güzel günün yaşadığımız acıları unutturmasını ve bundan sonra daha güzel bakmamıza sağlamasını temenni ediyorum. Bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" dedi.

"O GÜLEN YÜZÜNÜZ VE İÇİNİZDEKİ UMUT HİÇ SOLMASIN"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi gören Eylül Deniz Bıdak, Hatice Nur Seçen'in "Ben Çocuğum" ve Nazım Hikmet Ran'ın "Dünyayı Verelim Çocuklara" şiirini okudu. Bıdak, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bizlerden Atamızın tek isteği, onun mirasını sahip çıkmak. Bu hayatta mutlu olmak için birçok sebep var. Sevgi ve mutlulukla her şey mümkün... Karşımıza çıkan her engeli, her sorunu, her hastalığı atlatabiliriz. Yeter ki, yüzümüzden tebessüm hiç eksik olmasın. O gülen yüzünüz hiç solmasın. İçinizdeki umut hiç sönmesin" dedi.