Ankara Polatlı'da uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Ankara Polatlı'da uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheliden 4'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Polatlı'da uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını kolaylaştırma iddiasıyla adliyeye sevk edilen 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarını işledikleri iddia edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.