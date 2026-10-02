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Ankara Polatlı'da uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Ankara Polatlı'da uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını kolaylaştırma iddiasıyla adliyeye sevk edilen 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarını işledikleri iddia edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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