Ankara Polatlı'da freni boşalan TIR bekleyen 4 araca çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde freni boşalan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken 4 araçta maddi hasar oluştu; olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti, polis soruşturma başlattı.
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde freni boşalan TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Polatlı ilçe girişindeki Konya-115 kara yolunda meydana geldi. Frenleri boşalan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı