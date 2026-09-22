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Ankara Polatlı'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı

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Ankara Polatlı'da başsavcılık koordinesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı. Adres ve araç aramalarında uyuşturucu, kullanma aparatları ile tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarını işledikleri öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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