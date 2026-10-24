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Ankara Polatlı'da bariyerlere çarpıp yanan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

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Ankara Polatlı'da bariyerlere çarpıp yanan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde E-90 kara yolunda bariyerlere ve tren köprüsü ayağına çarpan otomobil yanarak karşı şeride geçti; araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti. İtfaiyenin söndürdüğü yangınla ilgili soruşturma sürerken ölen kişinin kimliği için DNA incelemesi istendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin bariyerlere çarparak yanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 41 FK 851 plakalı otomobil, E-90 kara yolunda Ankara'dan Polatlı yönüne seyir halindeyken Karapınar Mahallesi'ndeki YHT köprüsü yakınlarında önce bariyerlere, ardından tren köprüsünün ayağına çarparak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle elektrikli olduğu belirtilen araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Aracın, kazada hayatını kaybeden kişinin babası adına kayıtlı olduğu, telefonla görüşülen babanın aracı oğlu Yasin U'nun kullandığını söylediği öğrenildi. Ölen kişinin kimliğinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumundan DNA incelemesi yapılması talep edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAsya Türkgücü:

Evet bu kaza dün gece sabaha karşı oldu, bende Eskişehir den, Ankara'ya gidiyordum. Araç kağıt gibi burusmustu.

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