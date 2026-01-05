Ankara'da ağır silah atışları gerçekleştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara Polatlı'da bulunan 57'nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda ağır silah atışlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "57'nci Topçu Tugay Komutanlığınca, General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Alanı'nda, ağır silah atışları gerçekleştirildi" denildi. Paylaşımda, Ankara Polatı'daki 57'nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda, Mehmetçiğin ağır silah atışlarından fotoğraflar da yer aldı.