Ankara Onkoloji'nin Yıldırım Beyazıt'a devri hastane önünde protesto edildi

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(ANKARA) - Hastanemi Açın Platformu, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin onkoloji hastanesi vasfının kaldırılarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne devredilmesine yönelik hazırlıkları hastane önünde protesto etti. Platform, hastanenin mevcut işlevinin korunması ve geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Hastanemi Açın Platformu, 14 Ekim 2026'da Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Sabri Dokuzoğuz, Genel Sekreter Dr. Zafer Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Buket Gülhan ve Dr. Tansu Ulukavak Çiftçi, Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu üyeleri, Yeni Parti Bursa Milletvekili Dr. Kayıhan Pala, Yeni Parti Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Dr. Mühip Kanko, hastane çalışanları, hekimler, hastalar ve platform bileşenleri katıldı.

"DÖRT YIL ÖNCE DE KAPATILMAK İSTENMİŞTİ"

Hastanemi Açın Platformu Sözcüsü Dr. Bayazıt İlhan, Onkoloji Hastanesi'nin dört yıl önce de kapatılmak istendiğini, o dönemde yürütülen mücadele sonucunda hastanenin korunabildiğini belirtti.

İlhan, Türkiye'nin önemli kamu hastanelerinden birinin daha ortadan kaldırılmak istendiğini savunarak devir kararından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

"TÜRKİYE'NİN İLK KANSER HASTANESİ"

Basın açıklamasını okuyan Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Sabri Dokuzoğuz, 1952'de kurulan hastanenin Türkiye'nin ilk kanser hastanesi ve ülkenin en köklü onkoloji merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Dokuzoğuz, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tek onkoloji dal eğitim ve araştırma hastanesi olan kurumun yalnızca sağlık hizmeti vermediğini, uzman hekim yetiştirilmesi ve bilimsel araştırmalar açısından da önemli bir işlev taşıdığını belirtti.

DEVİR PROTOKOLÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İSTEDİLER

Dokuzoğuz, hastanenin onkoloji vasfının kaldırılması, tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi ve binasının Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne devredilmesine yönelik hazırlıkların kurumun geleceği açısından kaygı yarattığını söyledi.

Sürecin hastalar, hekimler, asistanlar ve diğer sağlık çalışanlarının görüşleri alınmadan yürütüldüğünü savunan Dokuzoğuz, Sağlık Bakanlığı ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü arasında devir protokolü imzalandığı yönündeki bilgilerin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

YILDA 1 MİLYONUN ÜZERİNDE POLİKLİNİK HİZMETİ

Dokuzoğuz'un verdiği bilgilere göre hastanede yaklaşık 2 bin 700 sağlık çalışanı görev yapıyor. Kurumda 31 ana dalın yanı sıra tıbbi onkoloji, cerrahi onkoloji ve hematoloji yan dallarında uzmanlık eğitimi sürüyor.

Hastanede yılda yaklaşık 10 bin yeni kanser hastasının değerlendirildiğini, günlük yaklaşık 5 bin poliklinik hizmeti sunulduğunu ve yıllık poliklinik sayısının 1 milyonun üzerine çıktığını belirten Dokuzoğuz, yılda 30 binin üzerinde kemoterapi ve 3 binin üzerinde cerrahi işlem yapıldığını söyledi.

"HASTALAR TEDAVİLERİNE NEREDE DEVAM EDECEK?"

Devir hazırlıklarının özellikle dar gelirli kanser hastaları açısından belirsizlik yarattığını ifade eden Dokuzoğuz, hastaların kendi hekimlerine ve mevcut tedavi olanaklarına erişimlerini sürdürüp sürdüremeyeceklerinin bilinmediğini söyledi.

Şehir hastanelerine ulaşımın da bazı hastalar açısından yeni güçlükler yaratabileceğini belirten Dokuzoğuz, değişikliğin hekimlerin kadro durumları, asistanların eğitim süreçleri ve çalışanların görev yerleri üzerinde de etkili olacağını kaydetti.

YENİ HASTANE BİNASININ GELECEĞİ DE GÜNDEMDE

Dokuzoğuz, Sağlık Bakanlığı kaynaklarıyla yapımı sürdürülen ve 600 yatak kapasiteli planlanan yeni hastane binasının geleceğinin de belirsiz olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Yatırım Programı verilerine göre projenin toplam tutarının 8 milyar 88 milyon TL olduğunu, 2025 sonuna kadar 2 milyar 636 milyon TL harcandığını ve 2026 için 500 milyon TL ödenek ayrıldığını aktardı.

Başlangıçta 2026'da tamamlanması planlanan inşaatın bitiş tarihinin 2027'ye ertelendiğini belirten Dokuzoğuz, Onkoloji Hastanesi'nin hizmetlerini sürdürmesi amacıyla planlanan bu yapının başka bir kurumsal amaçla kullanılmasının sağlık hizmetleri ve tıp eğitimi açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"HER İŞİN BAŞI SAĞLIK OLSUN, RANT DEĞİL"

Platform, hastanenin mevcut işlevinin ortadan kaldırılması yerine sağlık hizmetleri, bilimsel araştırma kapasitesi ve eğitim birikimiyle birlikte geliştirilerek yaşatılması çağrısında bulundu.

Açıklama, "Her işin başı sağlık olsun, rant değil" sözleriyle sona erdi.

Basın açıklamasının ardından Yeni Parti milletvekilleri Dr. Kayıhan Pala, Dr. Aylin Yaman ve Dr. Mühip Kanko ile hastanede daha önce tedavi gören yurttaşlar ve siyasi parti temsilcileri de konuşma yaptı.

Kaynak: ANKA