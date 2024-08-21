ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Bolu sınırındaki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye 2 de yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.