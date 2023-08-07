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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tarlada çıkan yangın havadan görüntülendi

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Kahramankazan ilçesi Peçenek Mahallesi'nde bir tarlada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm tarlayı sardı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir tarlada çıkan yangın korkuttu. Yangın havadan görüntülendi.

Kahramankazan ilçesi Peçenek Mahallesi'nde dün öğleden sonra bir tarlada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tarladaki anızlara sıçradı. Şiddetli rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyen yangın, tüm tarlayı sardı. Yangının yerleşim alanlarına doğru ilerlediği görülürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu yangının söndürüldüğü öğrenildi. Yangın havadan görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramankazan Peçenek Ankara Güncel Haberler

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