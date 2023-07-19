Haymana ilçesi Balçıkhisar ve Baltalin mahallelerinde bulunan bir tarlada çıkan yangın sonucunda 500 dönümlük arazi tamamen yanarak küle döndü. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde çıkan yangında 500 dönümlük arazi küle döndü.

Haymana ilçesi Balçıkhisar ve Baltalin mahallelerinde bulunan bir tarlada yangın çıktı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken, 500 dönümlük tarla küle döndü. - ANKARA