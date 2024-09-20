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Ankara'nın Güdül İlçesinde Haşere ve Sinekle Mücadele Başlatıldı

Ankara'nın Güdül İlçesinde Haşere ve Sinekle Mücadele Başlatıldı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, Güdül ilçesinde haşere ve sinekle mücadele için ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, mücadelelerin devam edeceğini açıkladı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde, haşere ve sinekle mücadele kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler başta ilçe merkezi olmak üzere Tahtacıörencik ve Afşar mahallelerinde ilaçlama yaptı.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde haşere ve sineklere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehmet Doğanay ankara Güdül

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