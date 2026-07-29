Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırkkavak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 1 dozer sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: AA