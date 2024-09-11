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Ankara'nın Güdül ilçesi doğası ve turistik yerleriyle dikkat çekiyor

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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçenin doğal güzelliklerini ve tarihi İpekyolu güzergahında yer aldığını belirterek, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yaylaları, göletleri ve kaya mağaralarını vurguladı.

Ankara'nın Güdül ilçesi doğası, yaylaları, göletleri ve kaya mağaralarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçenin tanıtımına büyük önem verdiklerini söyledi.

Güdül'ün tarihi İpekyolu güzergahında yer aldığını ifade eden Doğanay, şunları kaydetti:

"Bir çok medeniyete ev sahipliği yağmış ilçemizde halen bu medeniyetin ayak izlerini görmek mümkün. Doğası, yaylaları, göletleri ve kaya mağaraları yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. İlçeye gelen yerli ve yabacı turistler Güdül kent müzesini, mağaraları geziyorlar. Doğa severler, göleti ve yaylalarıyla bilinen Sorkun Mahallesi'ne gelerek, burada doğanın ve gölette kayıkla gezmenin tadını çıkarıyorlar."

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Doğanay İpekyolu ankara Turizm Güncel Güdül

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