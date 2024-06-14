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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 21 bin 850 öğrenci karne heyecanı yaşadı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan bir ortaokulda düzenlenen törende 21 bin 850 öğrenciye karneleri dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrencilere tatilde dinlenip tekrar yapmalarını ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 21 bin 850 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İlçe Kaymakamı Adem Keleş, Çubuk Ortaokulu'ndaki törende, velilerin çocukların başarısının anahtarı olduğunu belirtti.

Çocuklara sanal medyadan uzak durarak sokakta oynamalarını tavsiye eden Keleş, "Hepinize sağlıklı bir tatil diliyorum. Yazın dinlenin ama dinlenirken de tekrarlar yapın. Bol bol kitap okuyun. Sokakta oynayın, internetten uzak durun."dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, öğrencilere yazı, hem dinlenip hem de sporla, sanatla, kitap okuyarak ve gezerek geçirmelerini tavsiye etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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