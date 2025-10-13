Ankara Valisi Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA'nın başkent oluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraberindeki 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve il protokolü, Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Şahin başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Vasip Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Vali Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, milletimizin tarihte var olma mücadelesinde sevk ve idare merkezi olarak seçilen Ankara'nın, yeni devletimizin kuruluş sürecinde başkent ilan edilişinin 102'nci yıl dönümünde şükran duygularımızla huzurunuzdayız. Ankara, Milli Mücadele yıllarında gösterdiği dirayet, kararlılık ve fedakarlıkla milletimizin yeniden varoluşunun simgesi haline gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan, tarihi derinliğe sahip bir karar neticesinde Ankara'nın başkent olarak ilan edilmesi; yalnızca bir idari düzenleme değil, aynı zamanda milletimizin hür iradesinin, istiklal ülküsünün ve muasır medeniyet yolunda kararlı ilerleyişinin simgesi olmuştur. İstikbale yolculuğumuzun yön bulduğu bu kadim şehir, köklü kültürel mirası ve gelecek vizyonuyla bugün de ülkemizin başkenti ve bir medeniyet merkezidir. Ankara il yöneticileri olarak inancımız odur ki, başkentimiz bundan sonra da Türkiye'nin kalkınma hamlelerinde öncü, milletimizin değerlerini yücelten bir rehber şehir olmaya devam edecektir. Türk milleti, size; aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnettardır. Ruhunuz şad olsun."