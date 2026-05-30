Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün trafik kazasında şehit oldu

Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucu yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün şehit oldu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucu yaralandı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ergün'ün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kad.Üçvş.Trf. Yusuf Ergün Ankara-Niğde otoyolu üzerinde yaşanan kaza sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz."

Kaynak: ANKA
