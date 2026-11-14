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Ankara Nallıhan'da Devlet Hastanesi bahçesine çam, sedir ve dağ çileği fidanı dikildi

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Ankara Nallıhan'da Devlet Hastanesi bahçesine çam, sedir ve dağ çileği fidanı dikildi
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Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Nallıhan Devlet Hastanesi bahçesine çam, sedir ve dağ çileği fidanı dikildi. Dikimde hastane personeli çapa ve kürekle toprağı hazırlayıp fidanlara can suyu verdi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Nallıhan Devlet Hastanesi bahçesine fidan dikildi.

Dikim çalışmasına Hastane Başhekimi Uzman Dr. Serkan Aydoğan, Başhekim Yardımcısı Dr. Serhat Berk Bostancı ve hastane personeli katıldı. Etkinlikte çam, sedir ve dağ çileği fidanları toprakla buluşturuldu.

Başhekim Aydoğan, yaptığı açıklamada, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde hastane personelimizle birlikte sahaya inerek çam, sedir ve dağ çileği fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Çapa ve kürekle toprağı hazırlayan, fidanlara can suyu veren ve geleceğe nefes olmak için omuz omuza çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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