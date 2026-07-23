Yeni rektörden gençlere sanat çağrısı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, "Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ülkemizin tek sanat temalı üniversitesi. Kendine güvenen, sanat alanında iyi olduğunu düşünen bütün gençlerimizi üniversitemizin sınavlarına girmeye davet ediyorum" dedi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan atama kararının ardından görevine başlayan Kaçar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üniversitenin 8 yıllık geçmişe sahip, genç bir üniversite olduğunu ve üniversitenin üçüncü rektörü olarak görev yapacağını belirten Kaçar, bu görevin kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Ud sanatçısı, besteci ve akademisyen kimliğiyle göreve başladığını ifade eden Kaçar, "Müziğin ve güzel sanatların girdiği her yerde huzurun olacağına inanıyorum. Öncelikle huzurlu bir atmosfer oluşturduktan sonra burada çok sayıda etkinlik yapacağız." ifadesini kullandı.

"Milli kültür temelli evrensel yaklaşıma sahip olacağız"

Milli kültürün sanat eğitiminin temelini oluşturduğunu vurgulayan Kaçar, "Milli kültürü olmayan bir sanat topluluğunun veya sanat camiasının evrensel olamayacağını düşünüyorum. Milli kültür temelli evrensel yaklaşıma sahip olacağız. Önce geleneğimizi, kendi musikimizi ve güzel sanatlarımızı öğrencilerimize öğreteceğiz. Daha sonra da hem yurt içinde hem de uluslararası alanda bunları aktarma gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

Kaçar, üniversitenin sanat eğitimi veren bir kurum olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize, gençlerimize öncelikle bir sanatkar olarak vizyon kazandıracağız ve onların uluslararası sanatkar olmalarını sağlayacağız. Yerellikte kalmamamız lazım. Üniversite olarak bu açılımı gerçekleştireceğiz. Toplumumuzun kültür ve sanat algısını yeniden değerlendirmesini sağlayacağız ve toplumun kültür ve sanat algısını yükseltmek için uğraşacağız"

Üniversitenin yalnızca sanatın icra yönüyle değil, teorik yönü, araştırmaları, musiki tarihi ve müzikoloji alanındaki çalışmalarıyla da öne çıkacağını belirten Kaçar, "Her yönüyle katma değer sağlamaya çalışacağız. Önce ülkemize, sonra da tüm dünyanın kültür sanatına katkı sağlamayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

"Gençlerimizi üniversitemizin sınavlarına girmeye davet ediyorum"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında başlayacak özel yetenek sınavlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kaçar, fakültelerdeki sınavların alanında yetkin jüri üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Sanat alanındaki yetenek sınavlarına son anda hazırlanmanın mümkün olmadığını vurgulayan Kaçar, "Bu müstesna üniversiteye en iyi öğrencileri seçeceğiz. Rakipleri çok fazla. Çok çalışmaları, çalgılarına ve alanlarına iyi hazırlanmaları gerekiyor. Çünkü sanat alanındaki sınavlar son anda yapılacak çalışmalarla kazanılabilecek sınavlar değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaçar, şunları kaydetti:

"Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ülkemizin tek sanat temalı üniversitesi. Kendine güvenen, sanat alanında iyi olduğunu düşünen bütün gençlerimizi üniversitemizin sınavlarına girmeye davet ediyorum. Hatta yüksek lisans ve doktora sınavlarına da girmeliler. Burada iyi yetişeceklerinden emin olsunlar. Artık burada farklı bir Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi var, farklı bir anlayış var. Köklerimizden geleceğe doğru, geçmişten geleceğe doğru büyük bir çınar gibi büyüyeceğiz inşallah."

Kaynak: AA