Öğrenci, ders anlatan öğretmene saygısızca davranmıştı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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Ankara'da bir lisede, öğrenci ders anlatan öğretmenin yanına giderek önce dans etmeye çalıştı daha sonra ise öğretmenin yüzünü okşadı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra büyük infial yarattı. Konuyla ilgili harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülerle ilgili hem inceleme hem soruşturma başlattı.
Ankara'da bir lisede yaşanan olay tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir öğretmenin ders anlattığı sırada öğrencisinin yanına gittiği görülüyor. Daha sonra öğretmenin önünde dans eden öğrenci, öğretmenin yüzünü de okşadı. Bu görüntülerin tepki çekmesinden sonra Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü hemen harekete geçti.
"İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir özel okulda öğrencinin öğretmenine yönelik davranışlarının yer aldığı görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından olaya ilişkin inceleme başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir özel okulda, bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.