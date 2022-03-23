Öğrenci, ders anlatan öğretmene saygısızca davranmıştı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara'da bir lisede yaşanan olay tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir öğretmenin ders anlattığı sırada öğrencisinin yanına gittiği görülüyor. Daha sonra öğretmenin önünde dans eden öğrenci, öğretmenin yüzünü de okşadı. Bu görüntülerin tepki çekmesinden sonra Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü hemen harekete geçti.

"İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir özel okulda öğrencinin öğretmenine yönelik davranışlarının yer aldığı görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından olaya ilişkin inceleme başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir özel okulda, bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.