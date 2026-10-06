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Ankara Mamak'ta takla atan otomobil karşı araçla çarpıştı, 2 ölü, 2 yaralı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde Kırıkkale-Samsun kara yolunda takla atan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı; 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin, karşı yoldan gelen otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mamak ilçesi Kırıkkale- Samsun kara yolunda meydana geldi. Erhan O. idaresindeki 41 AAT 655 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Daha sonra savrularak karşı yola geçen otomobil, L.T. idaresindeki 06 DNH 518 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, takla atan otomobilin sürücüsü Erhan O. ile yolcu olarak bulunan N.O. hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü L.T. ile yanındaki yolcu M.T. de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN- Özkan KARAÇAM- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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