Ankara Mamak'ta parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, şüpheli gözaltına alındı

Ankara Mamak'ta parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Mamak'ta Plevne Caddesi'ndeki parkta silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, tarafların 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Plevne Caddesi'ndeki bir parkta A.A.Y, silahla Arda O'ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kontrolde, Arda O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından şüpheli A.A.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Arda O. ve A.A.Y'nin yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA