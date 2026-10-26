Ankara Mamak'ta husumetlisini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı

Ankara Mamak'ta husumetlisini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Mamak ilçesinde Plevne Caddesi'ndeki parkta aralarında husumet bulunan 18 yaşından küçük iki kişi arasında çıkan tartışmada bir çocuk tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
ANKARA'nın Mamak ilçesinde Arda O., parkta karşılaştığı husumetlisi A.A.Y. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
Olay, Mamak ilçesi Plevne Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ve A.A.Y. ile Arda O., parkta karşılaştı. İkisi de 18 yaşından küçük olan taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında A.A.Y., yanında bulunan tabancayla Arda O.'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arda O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli A.A.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.