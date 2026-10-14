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Ankara Keçiören'de bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

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Ankara Keçiören'de taksiden indikten sonra silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı; olayın şüphelisi tutuklandı. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan yaralının yanı sıra saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde silahla bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yükseltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda E.K, bindiği taksinin şoförü S.M'nin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı tespit edilen E.K, hastaneye kaldırıldı.

E.K'nin bindiği taksinin bagajından eşyasını aldıktan sonra yürüdüğü sırada taksi sürücü S.M'nin silahlı saldırısına uğradığı anlar, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polislerce gözaltına alınan S.M, sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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