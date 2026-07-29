Ankara Kalkınma Ajansı, Beypazarı'nda bilgilendirme toplantısı düzenledi
Ankara Kalkınma Ajansı, Beypazarı ilçesinde "Sivil Toplumun Sosyal Girişimcilik Yoluyla Desteklenmesi Projesi" kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Ankara Kalkınma Ajansı, Beypazarı ilçesinde "Sivil Toplumun Sosyal Girişimcilik Yoluyla Desteklenmesi Projesi" kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Kaymakamlıktaki toplantıya muhtarlar, kooperatif temsilcileri, oda başkanları katıldı.
Toplantıda görevlilerce projeden kimlerin yararlanabileceği, nasıl başvuru yapılacağı anlatıldı.
Kaynak: AA