Ankara Kahramankazan'da iki aracın çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı

Ankara Kahramankazan'da iki aracın çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Kahramankazan'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında kadın sürücü yaralandı. Otomobilin savrularak park halindeki tıra çarptığı kazada yaralı, 112 ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kadın sürücü yaralandı.
Kaza, Atatürk Mahallesi'nde Kordon1 Caddesi ile Emirgan1 Caddesinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Cengiz S. yönetimindeki 06 S 50019 plakalı servis minibüsü ile Kadriye B. yönetimindeki 55 ALS 752 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak durabildi.
Kazada şok geçiren kadın sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.