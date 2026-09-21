Haberler

Ankara Kahramankazan'da iki aracın çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Kahramankazan'da iki aracın çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Kahramankazan'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında kadın sürücü yaralandı. Otomobilin savrularak park halindeki tıra çarptığı kazada yaralı, 112 ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kadın sürücü yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi'nde Kordon1 Caddesi ile Emirgan1 Caddesinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Cengiz S. yönetimindeki 06 S 50019 plakalı servis minibüsü ile Kadriye B. yönetimindeki 55 ALS 752 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak durabildi.

Kazada şok geçiren kadın sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler

Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta büyük patlama! Çok sayıda yaralı var
Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
8-0'lık tarihi zafer Avrupa'yı salladı! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor

Manşetler alev alev! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor
Karadeniz'de palamut bolluğu! Tanesi 75 liradan satılıyor, balıkçı “mazotu kurtaramıyoruz” diyor

Kasa kasa tutuluyor ama balıkçı dertli! İşte palamudun fiyatı
Türkiye'yi 'Örümcek Adam' kostümüyle geziyor! Keban'da oto yıkamacıya girip araba gibi yıkandı

Örümcek Adam oto yıkamacıya girdi! Araba gibi köpüklendi
77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü

77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor

Derbide Arda'yı çıldırtan an! İnsan bunu düşmanına yapmaz